НБУ предоставил 930 млн грн рефинанса для трех банков

По данным НБУ, 28 августа он предоставил для трех банков 930 млн грн рефинансирования на срок до 84 дней под 6%.

Напомним, 21 августа регулятор предоставил для банка “Авангард” 60 млн грн рефинансирования под 6% на срок до 84 дней.

14 августа НБУ выделил для 11 банков 4,75 млрд грн рефинансирования под 6% на срок до 1820 дней. Кроме того, три банка получили займы на 90,6 млн грн под 6% на срок до 84 дней. Как уточнял НБУ, рефинансирование получили следующие банки: Укрэксимбанк (2,9 млрд грн), Таскомбанк (500 млн грн), Аккордбанк (450 млн грн), Кристалбанк (218 млн грн), Авангард (190 млн грн), РВС Банк (117 млн грн), МИБ (100 млн грн), Радабанк (100 млн грн), КИБ (75 млн грн), Украинский капитал (56 млн грн), УБРР (50 млн грн), Грант (48 млн грн), Мисто Банк (28,6 млн грн), Сич (14 млн грн).

На 01.07.2020 долги перед НБУ по рефинансу были у банка “Пивденный” (2,3 млрд грн), Альфа-Банка (2 млрд грн), Авангарда (900 млн грн), Кредобанка (650 млн грн), Аккордбанка (630 млн грн), Райффайзен Банка Аваль (400 млн грн), Индустриалбанка (302 млн грн), МТБ Банка (300 млн грн), Радабанка (300 млн грн), Банка 3/4 (230 млн грн), Банка Сич (204 млн грн), Таскомбанка (200 млн грн), Мисто Банка (169 млн грн), МИБ (139 млн грн), Банка Украинский капитал (96 млн грн), Кристалбанка (91 млн грн), МетаБанка (63,4 млн грн), КИБ (47,8 млн грн), Гранта (45 млн грн), Айбокс Банка (40,9 млн грн), Глобуса (24 млн грн), Скай Банка (21,6 млн грн), Мотор-Банка (12,5 млн грн).

На 31.07.2020 долг платежеспособных банков по рефинансированию составлял 12,7 млрд грн (неплатежеспособных – 36 млрд грн), тогда как на 1 июля – 9,2 млрд грн, на 1 июня – 11,5 млрд грн, на 30 апреля – 2,1 млрд грн.