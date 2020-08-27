Межбанк: конец месяца активизирует клиентов

Понедельник на валютном рынке пройдет под воздействием двух основных факторов:

1. Последний день месяца. Приближение конца месяца максимально активизирует клиентов и сами банки во время межбанковской сессии и разделит ее на два этапа. До обеда – банки закроют в основном все клиентские сделки и обеспечат расчеты по ним, после него – в основном уже сами будут закрывать свои операции по собственной валютной позиции, фиксации финансового результата по торговле валютой на первое число и выполнение экономических нормативов Нацбанка на отчетную дату. Несмотря на то, что значительная часть крупных клиентов уже закрыла свои основные расчеты по месяцу – сегодня и они, и небольшие клиенты уже окончательно “рихтуют” свои расчеты за август, что добавит статистики торгов. По нашим расчетам объемы операций на межбанке в понедельник будут находиться в пределах до $170-200 млн при совершении до 540-620 сделок;

2. Завершение периода основных возмещений НДС экспортерам. Ключевое – это время зачислений им гривны по этим операциям Госказначейства. Если гривна от государства придет в первой половине дня – это уменьшит активность продавцов на межбанке и сократит объемы предложения валюты на торгах, что сработает против нацвалюты. Если во второй (что происходит обычно гораздо чаще) – то за счет этих средств экспортеры уже будут закрывать только свои расчеты на внутреннем рынке. И тогда этот фактор уже сработает в основном завтра – в первый день нового отчетного периода.

Завершение месяца заставит клиентов оперативно закрывать свои хозяйственные операции по августу и особо торговаться по курсу и покупателям, и продавцам будет некогда.

Как всегда – при ситуативном излишке предложения доллара на торгах мы увидим НБУ с интервенцией по его выкупу. Спекулянты не смогут особо активно раскачивать рынок перед отчетной датой и при текущей ситуации на межбанке предпочтут в основном работать только в формате “в две стороны”. Лишь при значительных ситуативных перекосах спроса и предложения, что сегодня очень маловероятно – они могут попытаться покачать рынок. Но их тоже подпирает время и особо раскачать котировки они физически не успеют. Лишь в последние два-три часа сессии, на малообъемном рынке – они могут попытаться “погонять” курс.

На наличном рынке фактор завершения месяца будет отражаться меньше, чем по безналичной валюте. Обменники продолжат работать в формате “ с оборота”, ориентироваться на котировки межбанка, кросс-курс доллар/евро на международном рынке и на реальный спрос и предложение со стороны населения в своем регионе. В большинстве обменников спред по доллару будет находиться в пределах 15-20 копеек и по евро – в пределах до 20-30 копеек. При скачках евро на внешних рынках относительно доллара и на нашем межбанке относительно гривны – владельцы обменников снова будут часто менять ценники по евровалюте в течении дня.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 31 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,40-27,65 гривен, евро – коридор 32,40-32,95 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,47 / 27,50

евро – 32,65 / 32,67

российский рубль – 0,3693 / 0,3698

Курсы валют на Межбанке

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