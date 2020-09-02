Американцы сэкономили на карантине более $90 миллиардов

Жители США во время пандемии коронавируса сэкономили 91 миллиард долларов, работая из дома в дистанционном режиме.

Об этом сообщает Голос Америки.

Такая цифра содержится в исследовании Адама Озимека – главного экономиста платформы Upwork, которая объединяет компании и частных лиц, занимающихся бизнесом.

Так, в частности, только расходы на транспорт на работу и домой обходились американцам в день в $758 миллионов.

Если считать, что каждый час, который люди проводили в транспорте, стоит $12.50 (это средняя минимальная оплата труда в час), то в период пандемии американцы сэкономили около $411 миллионов в день.

Кроме того, по подсчетам Озимека, еще около 183 миллионов долларов в день американцы экономят, уменьшив количество поездок на заправку или к автомеханику.

Уменьшение количества автомобилей на дорогах во время карантина в свою очередь привело к сокращению количества аварий и улучшения качества воздуха. Как указывается в исследовании, эти факторы ежедневно экономили семейным бюджетам страны в среднем еще 164 миллиона долларов.

Как сообщалось, по последним данным портала Worldometer, в мире подтверждено 25 млн 339,5 тыс. случаев COVID-19, в том числе 850,5 тыс. летальных, выздоровели 17 млн ​​656,7 тыс. человек.