У Президента опровергли мифы о негативных последствиях повышения минималки

Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко развеял мифы о негативных последствиях повышения минимальной заработной платы, которыми пугают украинцев.

Об этом он сказал в программе “На самом деле: Украина” на телеканале “ДОМ”.

“Миф, который тоже опять-таки раскручивается здесь в стране, заключается в том, что вот это увеличение минимальной зарплаты резко ударит по бюджету. Бюджет выйдет за те пределы дефицитности, которые в нем заложены. Нет, все эти дискуссии, которые были у главы государства, и те дискуссии, которые велись в Кабинете Министров, в том числе и с главой государства, касались того, насколько можно увеличить минимальную зарплату”, – отметил советник Президента.

По его словам, Зеленский во время обсуждений настаивал на том, что минимальная зарплата должна бы быть увеличена больше.

“Но Президент страны не живет в отрыве от всей страны. Мы все с вами прекрасно понимаем, что мы находимся в условиях глобального экономического кризиса, связанного с “охлаждением” мировой экономики, с COVID-19 и пандемией, связанной с этим, которая распространяется в том числе и на экономическую жизнь всех стран, в том числе и Украины. Поэтому следовало исходить из тех реалий, которые у нас были. Реалии были таковы, что максимальное увеличение на текущий момент времени, которого можно было достичь, оно как раз то, что и было достигнуто – увеличение до 5000 гривен”, – подчеркнул Устенко.

Он отметил, что повышение минималки обойдется государственному бюджету около 4 миллиардов гривен.

“Вот почему глава государства поставил весьма четкое задание, связанное с тем, что вот для этих 4 миллиардов гривен должно быть создано так называемое фискальное пространство. И Минфин работает над этим. И более того, есть серьезное предположение, связано с тем, что вся эта величина будет покрыта и получена за счет улучшения работы украинской таможенной службы прежде всего, и за счет налоговой службы также”, – рассказал советник Президента.

Другим мифом, который активно раскручивается, он назвал то, что увеличение минимальной зарплаты приводит к увеличению роста теневого сектора экономики.

“Почему это миф – потому что опять-таки, напоминаю, минимальная зарплата сейчас увеличивается на 6%. Обычно считается, что для стран с такими переходными экономиками, развивающимися, как Украина, действительно увеличение минимальной зарплаты может привести к росту теневого сектора экономики. Но обычно тогда считается, что вот этот параметр увеличения – около 30%. То есть тот параметр, который у нас есть, он как минимум в пять раз ниже, я имею в виду по увеличению “минималки”, допустимого критического параметра, который мог бы повлиять на увеличение теневого сектора экономики”, – пояснил эксперт.

Рассказы по поводу того, что начнутся активные увольнения, переход в теневую зону, сокращение занятости, перевод людей на неполный рабочий день, Устенко отнес к области фантастики и считает, что увеличение минимальной зарплаты должно вывести часть экономики из тени.

“Никогда никто не занимается в такого рода странах, в которых уже высокий уровень тенизации, например Украина, не сокращает свой персонал из-за того, что нужно увеличить ему расходы на этот персонал, который находится на минимальной оплате, на 6%”, – прокомментировал он.

По его словам, даже те, кто платит зарплату частично официально, частично в конвертах, при худшем раскладе просто переформатируют то, сколько они платят в конверте, и то, сколько они платят на руки официально своему работнику.

“Например, если кто-то получал 7 тысяч гривен, при этом его официальная часть составляла 4750, а остаток был в конверте, то теперь в конверте может оказаться меньше, а на руки он будет получать больше. Но даже если это так, то это все равно положительный процесс. Положительный с той точки зрения, что происходит детенизация – больше зарплата, больше налогов собирается в бюджет”, – сказал советник.