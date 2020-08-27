Фиктивные долги перед Нафтогазом нужно списать, – КГГА

Большинство долгов коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго” (КТЭ) перед НАК “Нафтогаз” – это штрафы и пени в сумме 1,5 млрд грн, которые необходимо списать.

Об этом рассказала начальник Управления развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Вера Радченко.

По ее словам, за несвоевременную оплату предприятиями ТКЭ счетов “Нафтогаз” накладывает штрафы и пени. При этом все доходы предприятия учтены в тарифах, которые население платит с опозданием, но штрафы и пени в этих тарифах не учтены.

“У предприятий дополнительных доходов нет. Все, что они получают, рассчитано и утверждено в тарифе. Их нужно списать, потому что ресурса покрытия нет”, – считает Радченко.

Она подчеркивает, что эта многолетняя проблема должна быть решена в связи с открытием рынка природного газа. Никто из продавцов на рынке газа не захочет работать с должником. И для того, чтобы выходить на рынок, надо сначала разобраться со старыми долгами, обнулить их.

“У самого большого городского энергопредприятия, “Киевтеплоэнерго”, порядка 2 млрд грн долга, но из них 1,5 млрд грн – это старый долг, который достался еще от Киевэнерго и перешел вместе с оборудованием, потому что, согласно закону о теплоснабжении, долги ходят за оборудованием”, – говорит Радченко, уточнив, что речь идет именно о долге коммунальщиков перед НАК “Нафтогаз”.