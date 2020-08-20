Межбанк: гривна просела

Валютные торги в эту пятницу, как мы и предполагали в утреннем прогнозе – прошли в два этапа.

Первый – до обеда – активный выход на межбанк всех клиентов для завершения своих внешнеэкономических операций перед скорым завершением месяца.

Второй – после обеда – быстрое снижение активности компаний и банков уже к 15 часам и затем завершение рабочей недели практически затишьем на торгах с проведением единичных спекулятивных сделок на мелкие суммы.

НБУ особого рвения не проявлял, но в самом начале сессии выходил на межбанк с покупкой доллара по 27,45 гривен, что и поддержало доллар затем уже на протяжении всей остальной активной фазы торгов.

Ход торгов:

В самом начале сессии котировки еще имели шанс на снижение, так как предложение по доллару превышало спрос. Но выход Нацбанка с покупкой по 27,45 гривен за доллар быстро выровнял ситуацию. И фактически с утренних 27,445/27,47 гривен к 11:00 котировки уже находились в пределах 27,455/27,475 гривен, а к 12 часам на уровне 27,465/27,485.

До обеда и после него курс доллара уже особо не менялся и находился в пределах узкого коридора 27,475-27,48/27,495 гривен. А после ухода с рынка всех основных покупателей и продавцов – спекулянты его чуть подтянули до уровня 27,475/27,50 гривен за доллар уже до самого закрытия пятничных торгов.

Главные события 28 августа на межбанке:

Доллар вырос на 3 копейки — с утренних 27,445/27,47 гривен до 27,475/27,50 к концу дня;

Нацбанк появлялся на торгах с самого утра. И купил по наблюдениям участников рынка по 27,45 гривен порядка $20 млн;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,4709 гривен, а официальный на 31 августа установлен на отметке 27,4759 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,47 / 27,49

евро – 32,73 / 32,76

российский рубль – 0,3694/ 0,3700

Курсы валют на Межбанке

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