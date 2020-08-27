Рост долгов по зарплате ускорился

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 августа 2020 года составила 3400,5 млн гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Сумма на 8,1% (на 254,1 млн гривен) больше, чем месяцем ранее (3146,4 млн гривен).
По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа составила 2180,3 млн гривен, что на 237,6 млн гривен (12,2%) больше, чем месяц назад (1942,7 млн гривен).
График: Госстат
Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11 804 грн. Это на 2,0% больше по сравнению с июнем – 11 579 грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В чем ошибка стремительного повышения минималки - эксперты (инфографика)Вчера, 13:12 - 2325 8
Мобильные операторы не смогут списывать средства без подтверждения абонентаВчера, 18:20 - 4596 2
Минималка 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогахВчера, 16:04 - 3028 2
Минцифры анонсировало ТОП-10 новых услуг в "Дії" (инфографика)38 мин. назад - 219 1
Зеленский заявил о намерении вернуть престиж рабочим профессиямОколо часа назад - 294 1
Украинцам пересчитают зарплаты: кто получит большеВчера, 20:00 - 7725
Мобильные операторы не смогут списывать средства без подтверждения абонентаВчера, 18:20 - 4596 2
Минималка 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогахВчера, 16:04 - 3028 2
В чем ошибка стремительного повышения минималки - эксперты (инфографика)Вчера, 13:12 - 2325 8
Эксперт рассказал, как изменился покупатель квартиры на первичном рынке жилья за время карантинаВчера, 15:00 - 1537
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1115 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2799 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4031
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2619 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 2106 5