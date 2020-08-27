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Рост долгов по зарплате ускорился

Рост долгов по зарплате ускорился

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 августа 2020 года составила 3400,5 млн гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Сумма на 8,1% (на 254,1 млн гривен) больше, чем месяцем ранее (3146,4 млн гривен).

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа составила 2180,3 млн гривен, что на 237,6 млн гривен (12,2%) больше, чем месяц назад (1942,7 млн гривен).


График: Госстат

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11 804 грн. Это на 2,0% больше по сравнению с июнем – 11 579 грн.

Справка Finance.ua:

  • По расчетам UNICEF, более 6 млн человек в Украине могут оказаться за чертой бедности.
  • 26 августа Кабинет министров повысил должностные оклады (тарифные ставки) работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября.
  • В результате повышения тарифных разрядов с 1 сентября зарплаты учителей возрастут примерно на 6%.

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По материалам Finance.UA
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