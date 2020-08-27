Зеленский заявил о намерении вернуть престиж рабочим профессиям

Президент Владимир Зеленский настаивает на новом подходе и возрождении украинской промышленности и реформировании подготовки специалистов рабочих профессий.
Об этом он заявил во время презентации мер по развитию профессионального образования, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
«Сегодня наш приоритет – это возрождение промышленности Украины. Я сам родился в Кривом Роге. Мы понимаем, что такое промышленность. Мы понимаем, что там, где есть промышленность в том или ином городе, эта промышленность кормит город и дает рабочие места», – сказал Зеленский.
Президент считает, что нужно реализовывать новый подход к государственной политике в области промышленности. По его словам, по всей стране очень мощный потенциал, который почти утерян.
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“Мы действительно хотим вернуть Украине индустриальную славу. Я считаю, что у нас есть все возможности. И это невозможно сделать без кадров, без профессиональных людей, без наших украинцев – образованных промышленников», – заявил глава государства.
В то же время он отметил, что сейчас в нашем государстве более насущная проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий: “На предприятиях зарплата на достаточно высоком уровне”.
“Рабочая профессия должна стать престижной. Мы должны уважать труд этих людей. Должны понимать, что действительно эти люди могут восстановить промышленность Украины. Многие отрасли у нас еще являются неразвитыми или запущенными», – подчеркнул Зеленский.
Главные факторы кризиса профессионального образования:
Как отметил временный исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, в Украине будет предложена новая модель управления в сфере профессионального образования на уровне региона с обязательным привлечением всех заинтересованных сторон.
План предусматривает обновление учебной и социальной инфраструктуры учреждений профессионального образования с привлечением инвестиций, ведь только 6% таких учреждений обновлено.
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