Зеленский заявил о намерении вернуть престиж рабочим профессиям

Президент Владимир Зеленский настаивает на новом подходе и возрождении украинской промышленности и реформировании подготовки специалистов рабочих профессий.

Об этом он заявил во время презентации мер по развитию профессионального образования, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Сегодня наш приоритет – это возрождение промышленности Украины. Я сам родился в Кривом Роге. Мы понимаем, что такое промышленность. Мы понимаем, что там, где есть промышленность в том или ином городе, эта промышленность кормит город и дает рабочие места», – сказал Зеленский.

Президент считает, что нужно реализовывать новый подход к государственной политике в области промышленности. По его словам, по всей стране очень мощный потенциал, который почти утерян.

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“Мы действительно хотим вернуть Украине индустриальную славу. Я считаю, что у нас есть все возможности. И это невозможно сделать без кадров, без профессиональных людей, без наших украинцев – образованных промышленников», – заявил глава государства.

В то же время он отметил, что сейчас в нашем государстве более насущная проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий: “На предприятиях зарплата на достаточно высоком уровне”.

“Рабочая профессия должна стать престижной. Мы должны уважать труд этих людей. Должны понимать, что действительно эти люди могут восстановить промышленность Украины. Многие отрасли у нас еще являются неразвитыми или запущенными», – подчеркнул Зеленский.

Главные факторы кризиса профессионального образования:

демографический спад, который наблюдается как в Украине, так и в мире (лучшие украинские специалисты поехали за границу замещать вакантные должности, которые там появились);

рост трудовой миграции;

доступность образования за рубежом;

социальные запросы молодежи по поводу первого рабочего места;

рост влияния соцсетей на престиж рабочей профессии.

Как отметил временный исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, в Украине будет предложена новая модель управления в сфере профессионального образования на уровне региона с обязательным привлечением всех заинтересованных сторон.

План предусматривает обновление учебной и социальной инфраструктуры учреждений профессионального образования с привлечением инвестиций, ведь только 6% таких учреждений обновлено.

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