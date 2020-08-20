Меркель не остановит строительство "Северного потока - 2"

Германия продолжает выступать за завершение строительства российского газопровода “Северный поток – 2”, несмотря на отравление оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщает finanzen.ch, позицию официального Берлина выразила на ежегодной летней пресс-конференции канцлер Ангела Меркель.
“Я думаю, что это нужно рассматривать в отдельности. Я считаю, что “Северный поток – 2” следует достроить. Это проект, которые ведут экономические игроки из России и Европы. Это предполагает политические последствия. Но я не считаю уместным связывать экономически инициированный проект с вопросом Навального”, – отметила Меркель.
По ее словам, эти два вопроса, а также резонансное убийство в Берлине российскими спецслужбами чеченца Зелимхана Хангошвили, необходимо рассматривать отдельно друг от друга.
“Мы считаем, что “Северный поток – 2” необходимо достроить”, – добавила канцлер.
Кроме того, Меркель призвала США отказаться от введения санкций в отношении немецких партнеров “Северного потока – 2”.
Также она пообещала, что Германия продолжит работу по обеспечению выполнения соглашения о транзите газа между Россией и Украиной.
Напомним, что Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В связи с этим самолет совершил экстренную посадку в Омске и российские медики поставили ему диагноз – нарушение обмена веществ. 22 августа его эвакуировали в больницу Шарите в Берлине.
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