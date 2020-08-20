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В Украине вырос размер средней зарплаты

В Украине вырос размер средней зарплаты

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11 804 грн. Это на 2,0% больше по сравнению с июнем – 11 579 грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным ведомства, реальная зарплата в июле 2020 года к июлю прошлого года выросла на 5,1%, номинальная выросла на 7,6%.

Где была самая высокая и самая низкая зарплата. Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве – 17 053 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 9322 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11 000 грн.

Кто получает самую большую и маленькую зарплату. Самую большую зарплату получают в сфере “Финансовая и страховая деятельность” – 20 352 грн, самую низкую – “Временное размещение и организация питания» – 5815 грн, где зарплаты за месяц выросли на 11,7%.


График: Госстат

Справка Finance.ua:

  • На начало августа на учете в столичной службе занятости состояли 25,3 тыс. безработных. 22,2 тысячи из них получали пособие по безработице.
  • 25 августа на внеочередном заседании Верховная Рада одобрила законопроект № 3963 и тем самым подняла украинцам минимальную зарплату с 1 сентября с 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн.
  • В 2019 году две трети украинцев считали себя бедными.

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По материалам Finance.UA
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