В Украине вырос размер средней зарплаты

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11 804 грн. Это на 2,0% больше по сравнению с июнем – 11 579 грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным ведомства, реальная зарплата в июле 2020 года к июлю прошлого года выросла на 5,1%, номинальная выросла на 7,6%.
Где была самая высокая и самая низкая зарплата. Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве – 17 053 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 9322 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11 000 грн.
Кто получает самую большую и маленькую зарплату. Самую большую зарплату получают в сфере “Финансовая и страховая деятельность” – 20 352 грн, самую низкую – “Временное размещение и организация питания» – 5815 грн, где зарплаты за месяц выросли на 11,7%.
График: Госстат
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