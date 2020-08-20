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Apple может создать собственную поисковую систему и улучшить работу Siri

Apple может создать собственную поисковую систему и улучшить работу Siri

В новом отчете инсайдеров говорится о том, что Apple, возможно, работает над новым проектом, связанным с полноценной поисковой системой. Информация поступила после того, как различные разработчики заметили рост активности через Applebot от Apple в журналах своих веб-сайтов. Однако более вероятно, что гигант из Купертино сосредоточит внимание на улучшении результатов поиска Siri и Spotlight. Согласно отчету MacRumors, Applebot начал демонстрировать заметное увеличение активности.

Джон Геншоу, основатель Coywolf, разместил сообщение в своем блоге после того, как заметил, что поисковый робот Apple регулярно посещает его веб-сайты. Для тех, кто не знает, Applebot работает так же, как и любой другой поисковый робот, он сканирует сеть, чтобы определить, как будут ранжироваться результаты поиска. Это зависит от различных факторов, включая вовлеченность пользователей, релевантность и т.д. Таким образом, увеличение активности дает толчок новым предположениям о возможной разработке поисковой системы Apple.

На данный момент кажется маловероятным, что Apple действительно сосредоточится на разработке поисковой системы, поскольку она позиционирует себя как ориентированный на конфиденциальность бренд, который работает без всякой рекламы. Но такие примеры, как DuckDuckGo, показали, что подобные поисковые системы действительно существуют и могут работать без доходов от рекламы или бизнес-моделей, основанных на использовании информации пользователей.

По материалам iTechua
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