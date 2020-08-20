Существует несколько категорий граждан, которые могут ввезти в Украину транспортные средства без уплаты таможенных платежей.
Об этом сообщает Закарпатская таможня Гостаможслужбы на странице в FACEBOOK.
Кто имеет право ввозить авто в Украину без налогов:
Как отмечается, легковые транспортные средства, независимо от их стоимости, подлежат письменному декларированию и таможенному оформлению в порядке, установленном Минфином, с налогообложением ввозной пошлиной по полным ставкам Таможенного тарифа Украины, акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость по ставкам, установленным Налоговым кодексом Украины.
При ввозе авто во время переезда в Украину на постоянное место жительства должны выполняться следующие условия:
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