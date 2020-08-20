0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 294 0

Кто имеет право ввозить авто в Украину без налогов

Кто имеет право ввозить авто в Украину без налогов

Существует несколько категорий граждан, которые могут ввезти в Украину транспортные средства без уплаты таможенных платежей.

Об этом сообщает Закарпатская таможня Гостаможслужбы на странице в FACEBOOK.

Кто имеет право ввозить авто в Украину без налогов:

  • лица с инвалидностью, обеспечиваемые легковыми автомобилями, признанными гуманитарной помощью соответствующими органами социальной защиты населения;
  • граждане, ввозящие (пересылающие) легковой автомобиль в связи с переселением на постоянное место жительства в Украину;
  • граждане-резиденты, в пользу которых открыто наследство за пределами Украины;
  • граждане-резиденты, получившие транспортные средства в виде наград и призов на международных соревнованиях, конкурсах за пределами таможенной территории Украины.

Как отмечается, легковые транспортные средства, независимо от их стоимости, подлежат письменному декларированию и таможенному оформлению в порядке, установленном Минфином, с налогообложением ввозной пошлиной по полным ставкам Таможенного тарифа Украины, акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость по ставкам, установленным Налоговым кодексом Украины.

Рейтинг кредитных карт для водителей 🚗

При ввозе авто во время переезда в Украину на постоянное место жительства должны выполняться следующие условия:

  • ввоз (пересылка) автомобиля должен быть осуществлен в течение шести месяцев со дня выдачи документа, подтверждающего право гражданина на постоянное проживание в Украине;
  • ввоз легкового транспортного средства в количестве не более одной единицы на каждого гражданина, достигшего 18-летнего возраста;
  • документальное подтверждение того, что до дня выдачи этого документа гражданин проживал на территории страны, из которой он прибыл, не менее трех лет;
  • транспортное средство личного пользования, классифицирующееся в одной из товарных позиций 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны), 8711 согласно УКТ ВЭД (в количестве одной единицы на каждого гражданина, который достиг 18-летнего возраста), было в собственности (или совместной собственности) того, кто переезжает, не менее одного года.

Справка Finance.ua:

  • Министерство внутренних дел (МВД) немного упростило процесс ввоза подержанных автомобилей из США.
  • В июле свою первую регистрацию в Украине прошли 34,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за границы.
  • Таможенники рассказали, когда не штрафуют за нарушение сроков пребывания “еврономеров”.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.