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Аналитики назвали главное условие роста спроса на нефть

Аналитики назвали главное условие роста спроса на нефть

Главным условием для полного восстановления спроса на нефть является возобновление авиаперелетов и поездок на работу. Об этом свидетельствуют данные обзора аналитического агентства IHS Markit.

По информации экспертов, за последние четыре месяца мировой спрос на нефть рекордно вырос на 13 млн баррелей в день с момента падения в апреле, вызванного пандемией COVID-19.

Спрос на нефть подскочил после ослабления карантинных ограничений, связанных с COVID-19, и в настоящее время находится на уровне 89% от уровня прошлого года по сравнению с 78% в апреле.

Аналитики IHS Markit считают, что рост спроса замедлится и остановится на уровне 92-95 млн баррелей в сутки (или примерно 92-95% от уровня предыдущего года) в течение первого квартала 2021 года.

На сегодняшний день фактический расход авиационного керосина по-прежнему на 50% ниже уровня прошлого года. Аналитики называют этот фактор тормозом для стабилизации рынка.

“Для восстановления спроса необходимо возобновить путешествия и поездки на работу. И этого не произойдет до тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина от коронавируса”, — заявил аналитик Джим Буркхард.

По оценкам аналитиков, цены на нефть будут колебаться в диапазоне 45-65 долларов за баррель в 2021 году.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил “черный понедельник” — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса.

Справка Finance.ua:

  • 12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.
  • В июле государства-члены ОПЕК+ начали смягчать сделку по сокращению добычи, снизив общую квоту на 2 млн баррелей в сутки.

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По материалам Дело
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