Как можно вернуть некачественные лекарства в аптеку: разъяснение Минюста

При покупке любых лекарственных препаратов в аптеке покупатель фактически заключает договор розничной купли-продажи. Вместе с этим возникают права и обязанности, предусмотренные нормами гражданского законодательства Украины.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Согласно украинских законов, продажа гражданам некачественных лекарственных средств или таких, срок годности которых истек, или на которые отсутствует сертификат качества, выдаваемый производителем – запрещена.
Отметим, что вернуть можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества, предоставив расчетный документ на их приобретение (согласно закону “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”). Потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства деньги или заменить препарат на аналогичный.
Факт ненадлежащего качества лекарственного средства или медицинского изделия подтверждается следующими документами:
- заключением о качестве лекарственных средств, выданным подчиненной лабораторией территориального органа Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и / или уполномоченной лабораторией;
- распоряжением Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.
Если у вас возникнут сомнения относительно качества лекарств, то Минюст советует обращаться в Департамент контроля качества лекарственных средств Гослекслужбы.
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