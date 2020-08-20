Межбанк: сегодня сработает “пятничный эффект”

Последняя пятница этого лета пройдет на валютном рынке под знаком двух разнонаправленных факторов.

С одной стороны – приближение конца месяца заставит клиентов быть достаточно активными на рынке, чтобы закрыть уже почти все свои хозяйственные расчеты на отчетную дату и не оставлять их на 31 августа. Это добавит статистики торгов за счет действий этих компаний.

С другой – из-за последствий карантина большинство клиентов пока так и не вышли на докарантинные объемы своего бизнеса и поэтому уже успели закрыть свои основные операции по августу, оставляя на последний рабочий день месяца (понедельник, 31 августа) лишь “рихтовку” своих расчетов на отчетную дату. В этом случае, подобные компании уже не будут так активны сегодня на торгах и предпочтут заработать за субботу и воскресенье на коротких гривневых депозитах, а не покупать валюту перед выходными и “зависать” с валютными расчетами до 31-го числа. Это уже сработает на межбанке в формате “пятничного эффекта” и несколько снизит активность рынка за счет таких клиентов.

Поэтому общая статистика торгов в пятницу будет зависеть от фактически индивидуальных раскладов крупных клиентов в части закрытия/незакрытия ими уже основных операций по августу на отчетную дату. По нашим расчетам объемы операций на торгах 28 августа вряд ли превысят порог в $180-210 млн при заключении до 470-510 сделок. А сама сессия будет состоять из двух частей: первая – достаточно активная с учетом закрытия сделок основной частью клиентов перед выходными и вторая – с быстрым закрытием уже оставшихся объемов операций запоздавших компаний по своим хозяйственным расчетам по валюте и затем на торгах уже останутся только спекулянты.

На поведение участников торгов продолжит существенно влиять пик периода основных возмещений НДС экспортерам и главное – время перечислений им гривны по этим операциям. Если гривна от Госказначейства придет в первой половине дня – это еще повлияет на поведение клиентов на валютном рынке, а вот если во второй (что обычно и происходит) – то эти объемы гривневых ресурсов уже сыграют на межбанке в понедельник.

При ситуативном излишке предложения доллара на торгах – мы увидим Нацбанк с интервенцией по его выкупу в резервы, если же избытка валюты не будет – НБУ предпочтет дать рынку самому находить компромиссный курс и тратить ЗВР не будет.

Спекулянты будут в пятницу зарабатывать как в формате “в две стороны” и за счет разниц наличного и безналичного курсов, но также постараются активно поиграть на паре евро/доллар и соответственно на скачках евро относительно гривны. После вчерашнего выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла пара евро/доллар демонстрирует как мы и предупреждали – очередные валютные ралли и на момент написания статьи евро стоит уже порядка 1,1894 доллара, успев за это время уже несколько раз существенно то вырасти, то просесть. Это позволит как международным, так и украинским спекулянтам сегодня активно поиграть с этой валютой как непосредственно на самой паре евро/ доллар на внешнем рынке, так и на украинском межбанке.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на котировки межбанка, кросс-курс доллар/евро на международном рынке и на реальный спрос и предложение со стороны населения в своем регионе. В большинстве обменок спред по доллару будет находиться в пределах 15-25 копеек и по евро – в пределах до 25- 40 копеек. Владельцы обменников будут часто менять ценники по евро в течении дня в зависимости от котировок евро как на внешних рынках, так и на украинских торгах.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 28 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,35 – 27,60 гривен, евро – коридор 32,32 – 32,90 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,49 / 27,52

евро – 32,44 / 32,47

российский рубль – 0,3668 / 0,3675

Курсы валют на Межбанке

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