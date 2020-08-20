Пособие безработным предлагают выплачивать и на период других карантинов

Кабинет Министров предлагает расширить программу помощи безработным на период других карантинов.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован соответствующий законопроект №3010а.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, в настоящее время законодательством предусмотрено оказание помощи безработным только на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Что предлагают депутаты:

предусмотреть возможность оказания помощи не только в период карантина из-за COVID -19, но и в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем;

предоставить Кабмину право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, ее размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

“Реализация проекта закона не будет влиять на рыночную среду, обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства; развитие регионов, повышение или снижение способности территориальных общин; общественное здоровье, улучшение или ухудшение состояния здоровья населения или его отдельных групп; экологию и окружающую природную среду, объем природных ресурсов, уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды, земель, в частности загрязнения образовавшимися отходами, другие общественные отношения. Реализация проекта Закона будет влиять на рынок труда и уровень занятости населения”, – поясняют авторы документа.

Справка Finance.ua:

Размер пособия по безработице составляет на период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен, далее – 650 гривен, продолжительность выплат – 180 календарных дней.

Украинцы могут обратиться за помощью по безработице в центры занятости, которые возобновили личный прием граждан (кроме “красных” зон эпидемической опасности). С собой нужно иметь ряд документов.

Профсоюзы обнародовали законопроект, которым предлагается сократить срок предоставления государством помощи по частичной безработице на период карантина.

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