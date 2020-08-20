Пособие безработным предлагают выплачивать и на период других карантинов

Кабинет Министров предлагает расширить программу помощи безработным на период других карантинов.
На сайте Верховной Рады зарегистрирован соответствующий законопроект №3010а.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, в настоящее время законодательством предусмотрено оказание помощи безработным только на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.
Что предлагают депутаты:
“Реализация проекта закона не будет влиять на рыночную среду, обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства; развитие регионов, повышение или снижение способности территориальных общин; общественное здоровье, улучшение или ухудшение состояния здоровья населения или его отдельных групп; экологию и окружающую природную среду, объем природных ресурсов, уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды, земель, в частности загрязнения образовавшимися отходами, другие общественные отношения. Реализация проекта Закона будет влиять на рынок труда и уровень занятости населения”, – поясняют авторы документа.
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