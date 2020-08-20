LG создала маску для лица с вентиляторами

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вынудила многих людей носить маски во многих ситуациях, требующих социального взаимодействия. В такой условиях компания LG решила создать собственную маску под названием PuriCare Wearable Air Purifier. Она позволит очищать вдыхаемый пользователем воздух, при этом минимально влияя на его дыхание.
В LG PuriCare Wearable Air Purifier используются два HEPA-фильтра H13. Они практически аналогичны тем фильтрам, которые LG применяет в своих бытовых очистителях воздуха. В случае необходимости их можно заменить. Маска также содержит два встроенных вентилятора, скорость их вращения регулируется в трёх диапазонах, чтобы сделать дыхание более естественным. Они будут ускоряться, чтобы направить внутрь больше воздуха, а при выдохе они замедляются, чтобы оказывать меньшее сопротивление.
Анонсированная маска представляет собой электронное устройство, оснащённое батареей. Как заявляет производитель, от одного заряда батареи маска может работать от 2 до 8 часов, в зависимости от используемого режима. В комплект поставки включается зарядный кейс, который дополнительно оборудован излучателями ультрафиолетового света. Это позволяет уничтожать микробы, которые могут проникнуть внутрь маски. Кроме того, кейс способен определять, когда фильтры нуждаются в замене. В таких случаях в приложение на смартфоне отправляется соответствующее уведомление.
LG заявляет, что маска PuriCare Wearable Air Purifier удобно располагается на лице и её достаточно комфортно можно носить на протяжении часов. Масса устройства пока не уточняется.
Данную маску планируется продемонстрировать на виртуальной выставке IFA 2020. Вероятно, тогда же будет оглашена её цена.
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