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LG создала маску для лица с вентиляторами

LG создала маску для лица с вентиляторами

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вынудила многих людей носить маски во многих ситуациях, требующих социального взаимодействия. В такой условиях компания LG решила создать собственную маску под названием PuriCare Wearable Air Purifier. Она позволит очищать вдыхаемый пользователем воздух, при этом минимально влияя на его дыхание.

В LG PuriCare Wearable Air Purifier используются два HEPA-фильтра H13. Они практически аналогичны тем фильтрам, которые LG применяет в своих бытовых очистителях воздуха. В случае необходимости их можно заменить. Маска также содержит два встроенных вентилятора, скорость их вращения регулируется в трёх диапазонах, чтобы сделать дыхание более естественным. Они будут ускоряться, чтобы направить внутрь больше воздуха, а при выдохе они замедляются, чтобы оказывать меньшее сопротивление.

Анонсированная маска представляет собой электронное устройство, оснащённое батареей. Как заявляет производитель, от одного заряда батареи маска может работать от 2 до 8 часов, в зависимости от используемого режима. В комплект поставки включается зарядный кейс, который дополнительно оборудован излучателями ультрафиолетового света. Это позволяет уничтожать микробы, которые могут проникнуть внутрь маски. Кроме того, кейс способен определять, когда фильтры нуждаются в замене. В таких случаях в приложение на смартфоне отправляется соответствующее уведомление.

LG заявляет, что маска PuriCare Wearable Air Purifier удобно располагается на лице и её достаточно комфортно можно носить на протяжении часов. Масса устройства пока не уточняется.

Данную маску планируется продемонстрировать на виртуальной выставке IFA 2020. Вероятно, тогда же будет оглашена её цена.

По материалам ITC.ua
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