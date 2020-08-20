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Насколько поляки богаче украинцев: уровень зарплат, пенсий и ВВП (инфографика)

Насколько поляки богаче украинцев: уровень зарплат, пенсий и ВВП (инфографика)

Разрыв между уровнем жизни поляков и украинцев растет с тех пор как Польшу приняли в ЕС.

А насколько уровень жизни в Польше выше, чем в Украине, показывают экономические показатели, такие как зарплаты, пенсии, ВВП и т.д. Об этом говорится в материале 24 канала.

Зарплаты:

  • в 2020 году минимальная зарплата в Польше – 2600 злотых. Это чуть больше 19 100 гривен или 700 долларов. Для сравнения, в Украине минимальная зарплата составляет 4723 гривны. С 1 сентября ожидают поднять «минималку» до 5000 грн;
  • средняя зарплата поляков в июне составила почти 5300 злотых. Это свыше 39 000 гривен или более 1400 долларов. Средняя зарплата в Украине в июле составила 11 579 гривен, по данным Госстата, что почти в 3,5 раза меньше.

Пенсии:

  • минимальная пенсия в Польше по возрасту составляет 1200 злотых. Ее подняли в июне. Это чуть более 8800 гривен или 323 доллара. В Украине минимальная пенсия составляет 1712 гривен, что в 5 раз меньше;

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  • в Украине мужчины и женщины со следующего года будут выходить на пенсию в 60 лет. Сейчас мужчины выходят в 60, а женщины в 59 лет и 6 месяцев. В Польше есть разница: женщины выходят в 60 лет, а мужчины в 65.

ВВП на душу населения:

  • ВВП на душу населения – один из показателей уровня жизни. В Польше за 2019 год ВВП на душу населения составлял 15 595 долларов, а в Украине – 3660 долларов.

Номинальный ВВП:

  • в 2019 номинальный ВВП Польши составил 566 миллиардов долларов. В Украине – 153,78 миллиарда долларов, что почти в 4 раза меньше.

В чем секрет успеха Польши:

  • такая разница в уровне жизни украинцев и поляков связана прежде всего с тем, что Польша является частью Евросоюза, который вливает значительные средства в регион. Именно благодаря этой помощи Польше и удалось развиться.

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По материалам Телеканал 24
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