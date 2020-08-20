Насколько поляки богаче украинцев: уровень зарплат, пенсий и ВВП (инфографика)

Разрыв между уровнем жизни поляков и украинцев растет с тех пор как Польшу приняли в ЕС.
А насколько уровень жизни в Польше выше, чем в Украине, показывают экономические показатели, такие как зарплаты, пенсии, ВВП и т.д. Об этом говорится в материале 24 канала.
Зарплаты:
Пенсии:
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ВВП на душу населения:
Номинальный ВВП:
В чем секрет успеха Польши:
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