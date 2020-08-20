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Закупку "пакетов малыша" могут организовать через Управление ООН

Закупку "пакетов малыша" могут организовать через Управление ООН

В Украине могут организовать временную закупку “пакетов малыша” через Управление Организации Объединенных Наций.

В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект № 3006а.

Что предусматривает законопроект:

  • временно с 1 октября по 31 декабря этого года закупка единовременной натуральной помощи “пакет малыша” организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта;
  • после закупки “пакеты” будут доставлять в роддомы и отделы социального обеспечения населения;
  • с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и тому подобное) осуществляется в соответствии с законом “О публичных закупках”.

Данным законопроектом предусмотрено совершенствование правовой и организационной составляющей предоставления одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша”.

Актуальность этого мероприятия обусловлена необходимостью создания в Украине законодательной платформы по регулированию предоставления одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша”.

Цель законопроекта:

  • обеспечение правого предписания по предоставлению одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша”;
  • с этой целью предлагается внести изменения в Закон Украины ”О государственной помощи семьям с детьми”.

Справка Finance.ua:

  • 29 июля Кабинет Министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”.
  • В Министерстве социальной политики пошагово объяснили, как получить вместо “пакета малыша” денежную компенсацию.
  • Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) призвал правительство вернуть «пакеты малыша», которые заменили денежными выплатами.
  • Группа из 72 народных депутатов зарегистрировала в Раде законопроект №3006а “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно предоставления при рождении ребенка единовременной натуральной помощи “Пакет малыша“”.

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По материалам Finance.UA
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