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Vivo представила дуэт смартфонов Y20 и Y20i (фото)

Vivo представила дуэт смартфонов Y20 и Y20i (фото)

Смартфоны Vivo Y20 и Vivo Y20i, информация о которых впервые появилась на прошлой неделе, официально дебютировали сегодня в Индии.

На самом деле это две версии одного и того же телефона с разным объемом оперативной памяти и цветовыми решениями.

Оба смартфона получили 6,51-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и процессор Snapdragon 460. Они поставляются с ОС Funtouch 10.5 на базе Android 10, имеют 64 ГБ встроенной памяти и оснащены слотами для карт памяти microSD для увеличения объема до 256 ГБ.

Для съемки фото и видео у дуэта Y20 есть в общей сложности четыре камеры: 8-Мп камера для селфи, размещенная в каплевидной выемке дисплея, и тройная камера на задней панели, состоящая из 13-Мп основного датчика, 2-Мп макрооъектива и 2-Мп датчика глубины.

Другие особенности Vivo Y20 и Vivo Y20i включают 3,5-мм разъем для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Vivo Y20 поставляется в цветах Obsidian Black и Dawn White, имеет 4 ГБ оперативной памяти и стоит $175. С другой стороны, Vivo Y20i поставляется с 3 ГБ оперативной памяти и стоит $155. Он будет доступен в цвете Nebula Blue в дополнение к оттенку Dawn White.

По материалам iLenta
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