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Россия рефинансирует 1 миллиард долларов беларусского долга - Лукашенко

Россия рефинансирует 1 миллиард долларов беларусского долга - Лукашенко

Временно исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об рефинансировании беларусского долга на 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает БелТА.

“Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром РФ. – Ред.) по поводу рефинансирования”, – заявил Лукашенко.

Он уточнил, что речь идет о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга перед РФ.

“То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты”, – констатировал Лукашенко

По материалам Економічна Правда
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