Hyundai показал миникар без мотора для Европы

Компания Hyundai показала изображение-тизер небольшого автомобиля, у которого нет мотора. Он относится к своеобразному классу «Мыльница» (Soapbox).
Эта машина разработана в европейском дизайнерском центре компании Hyundai. Он разрабатывает автомобили с учетом вкусов и требований европейцев. Значит, дизайн «Мыльницы» создан по европейским критериям.
У новинки четыре колеса, но у нее нет ни двигателя внутреннего сгорания, ни электромотора. Она приводится в движение силой тяжести. Проще говоря, на ней нужно спускаться с возвышенных участков, например, с гор.
Автомобили-«мыльницы» довольно часто делают даже известные автопроизводители. Например, в их создании отличилась британская компания Aston Martin. Такие машины популярны в Европе и США, так как там устраивают на них специальные соревнования.
Компания Hyundai обещает, что её безмоторный автомобиль поступит в продажу в Европе в ближайшее время.
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