Украинцы назвали ответственных за их собственное благополучие

7,6% респондентов заявили, что за их благосостояние ответственность сполна несет государство. 3,1% украинцев считают, что за свое благосостояние ответственны исключительно они сами.
Такие данные содержатся в публикации Госстата “Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году”.
Еще 10,1% заявили, что за собственное благополучие ответственны преимущественно они.
Данные получены Государственной службой статистики в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.
Инфографика Госстат
Напомним, 65,3% украинцев считают себя бедными; 33,6% – отнесли себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса; средним классом считают себя 1,1% граждан.
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