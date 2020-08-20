Украинцы назвали ответственных за их собственное благополучие

7,6% респондентов заявили, что за их благосостояние ответственность сполна несет государство. 3,1% украинцев считают, что за свое благосостояние ответственны исключительно они сами.

Такие данные содержатся в публикации Госстата “Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году”.

Еще 10,1% заявили, что за собственное благополучие ответственны преимущественно они.

Данные получены Государственной службой статистики в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.

15,6% – ответственно преимущественно государство.

Больше всего украинцев (63,8%) считают, что за их благосостояние должно нести ответственность как государство, так и они сами.



Инфографика Госстат

Напомним, 65,3% украинцев считают себя бедными; 33,6% – отнесли себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса; средним классом считают себя 1,1% граждан.

Справка Finance.ua:

В первом полугодии 2020 года сбережения населения Украины сократились приблизительно на 6%. Об этом заявил председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Почти 90% украинцев отмечают, что с переходом на карантин в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID -19 у них возникли новые проблемы.

Самыми популярными типами сбережений среди украинцев являются банковские депозиты (срочные вклады) и сберегательные счета, наличные накопления в иностранной валюте и сбережения на банковских картах или текущих счетах.

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