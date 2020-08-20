Как будут учиться студенты в вузах во время карантина, рассказали в Минздраве

Украинские высшие учебные заведения в связи с эпидемией коронавируса получили от Минздрава новые рекомендации по обучению студентов в 2020/2021 учебном году. Вузам советуют пристально следить за соблюдением карантина в студенческих общежитиях и проводить занятия студентов-медиков в аудиториях, которые не находятся в больничных корпусах.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.
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Микичак отметила, что прежде всего речь идет о предупреждении вспышки коронавируса в общежитиях, где проживают студенты.
“Должны соблюдать все рекомендации, касающиеся предупреждения коронавируса, присланные в вузы. Кроме того, также есть рекомендации к организации учебного процесса в аудиториях”, – сказала Микичак.
Также внимание следует обратить на то, что студенты-медики во время практических занятий в больницах должны со всей ответственностью соблюдать противоэпидемические требования, установленные для учреждений здравоохранения. В частности, в Минздраве рекомендуют минимизировать занятия в аудиториях, которые находятся в больничных корпусах. А там, где лечатся больные коронавирусом, занятий вообще не будет.
“Мы рекомендуем кафедрам свести к минимуму проведение лекционных занятий в тех лекционных аудиториях, расположенных в больничных корпусах и непосредственном соседстве с отделениями, где лечатся пациенты. Без сомнения, не будут проводиться лекционные занятия в тех больницах и практические занятия, которые имеют статус “коронавирусных”: тех, где лечатся пациенты с коронавирусной болезнью”, – добавила Микичак.
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