0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 104 0

Еврокомиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от COVID-19

Еврокомиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от COVID-19

Европейская комиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от коронавируса. Договор был подписан с разработчиком AstraZeneca.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Соглашение предусматривает закупку для всех стран-членов ЕС 300 млн доз вакцины, с возможностью закупки следующих 100 млн доз.

При этом отмечается, что на сегодня Еврокомиссия планирует подписать подобные соглашения еще с четырьмя разработчиками, с которыми завершен предварительный этап переговоров – Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca уже находится в крупномасштабных клинических испытаниях фазы II / III после многообещающих результатов в фазе I / II безопасности и иммуногенности.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.