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Стоимость акций Facebook преодолела порог в $300

Стоимость акций Facebook преодолела порог в $300

Цена акций компании Facebook впервые превысила $300 за штуку. За день они выросли на 8,22%, или $23,09, и к закрытию ценные бумаги торговались на уровне $303,91, следует из данных американского внебиржевого рынка Nasdaq. Стоимость акций американской компании начала резко стремиться вверх 25 августа в 16:00 – с отметки $280,82.

В этом году акции крупнейшей в мире соцсети пережили наибольшее падение 16 марта, когда они торговались по $146,01. После этого ситуация скачкообразно начала восстанавливаться.

За последние 5 лет стоимость ценных бумаг демонстрировала существенное падение во второй половине 2018 года до минимума того периода, который был зафиксирован 21 декабря. Тогда она опустилась до $124,95 за штуку.

По материалам УБР
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