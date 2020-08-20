В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $5

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США одобрило к применению BinaxNOW — 15-минутный тест на COVID-19 производства Abbott. Это тест-карточка стоимостью $5, которая работает по схожему с тестом на беременность принципу — тест можно сделать в домашних условиях без необходимости посещения специализированной лаборатории, тогда как подавляющее большинство доступных сегодня тестов на COVID-19 необходимо отправить в лабораторию для анализа.

Это уже второй экспресс-тест на COVID-19. Ранее компания выпустила портативную мини-лабораторию ID NOW, способную делать анализ за пять минут. Но эта лаборатория предназначалась для клиник и других учреждений, а BinaxNOW — более массовый продукт. Согласно заявлению FDA, тест может использоваться в кабинетах врачей, отделениях неотложной помощи и даже в школах.

Abbott также разработала мобильное приложение, обеспечивающее доступ и синхронизацию с базой данных пациентов. Люди с отрицательным результатом смогут через приложение получить «цифровой сертификат здоровья», который они могут выводить на экран телефона и предъявлять при необходимости. Генеральный директор Роберт Форд в своем заявлении подчеркнул, что набор из теста и приложения является «комплексным решением для тестирования».

BinaxNOW относится к тому типу тестов, которые определяют состояние здоровья пациента по наличию/отсутствию в его организме антител к SARS-CoV-2. То есть, принцип его работы основан на обнаружении специфических молекулярных белковых соединений на поверхности коронавируса, а не последовательностей генетического кода самого вируса.

BinaxNOW делает анализ по мазку из носа. Взятый образец вставляется непосредственно в карту BinaxNOW. Если результат положительный — на нем появляется цветная полоска, которую сложно не заметить.

Что касается точности, компания Abbott заверяет, что тест правильно диагностирует коронавирусную инфекцию в 97,1% случаев, тогда как в случае негативного результата его точность еще выше — 98,5%.

Тесты, которые ищут белки, называемые тестами на антигены, вместо вирусов, как правило, менее точны. Однако некоторые исследователи утверждают, что частое дешевое тестирование с менее точным тестом — лучший способ контролировать пандемию COVID-19. С этим сложно не согласиться, особенно с учетом ситуации в Украине. В Украине тест на COVID-19 стоит от 700 гривен в небольших лабораториях, тогда как в лабораториях «Діла» — 1800 грн. Обычно его делают на протяжении суток.

К октябрю Abbott планирует выпускать 50 миллионов тестов в месяц, так что будем надеяться, что вскоре быстрые и дешевые тесты доберутся и до Украины.