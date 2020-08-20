Долги за газ могут законодательно урегулировать

В парламенте планируют законодательно урегулировать долги на рынке газа, уже поданы два законопроекта – основной и альтернативный.
Об этом рассказал председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает OilPoint.
«Есть еще законопроект об урегулировании долгов на рынке газа – между теплокоммунэнерго и «Нафтогазом». Он похож на тот, который был принят для урегулирования долгов на рынке электроэнергии. Это сложный законопроект», – рассказал Герус.
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По его словам, по урегулированию долгов есть разные предложения – и списать, и погасить. У «Нафтогаза», как рассказал Герус, также есть своя позиция.
Отмечается, что основной законопроект №3800 авторства группы нардепов во главе с заместителем председателя энергокомитета Алексеем Кучеренко предусматривает изменения в закон «О рынке природного газа». Этот законопроект также предусматривает возможность предприятиям теплокоммунэнерго, компаниям-поставщикам газа и компаниям-операторам газораспределительных сетей добиться списания долгов перед «Нафтогазом», сумма которых составляет примерно 36,8 млрд грн.
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