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Минцифры запустило Гид по государственным услугам

Минцифры запустило Гид по государственным услугам

Минцифры запустило Гид по государственным услугам – википедию всех сервисов, предоставляемых государственными или местными органами.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Для чего это: больше не надо часами искать необходимую информацию в интернете. Данные по 1000 государственным услугам уже есть на Гиде.

На портале доступны следующие категории:

  • социальная защита;
  • гражданство и миграция;
  • бизнес и общественные формирования;
  • интеллектуальная деятельность;
  • финансы и налоги;
  • строительство и недвижимость;
  • сельское хозяйство;
  • земля и экология;
  • внешнеэкономическая деятельность и т.д.

Что там можно узнать: где, как получить услугу, сколько она стоит, и какие документы необходимы.

Гид по государственным услугам доступен по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации Украины планирует за три года перевести все государственные услуги в онлайн-формат, а также развить всю необходимую для этого инфраструктуру.
  • Также Минцифры разрабатывает сервис, который позволит проводить передачу цифровых копий документов.
По материалам Finance.UA
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