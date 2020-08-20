Минцифры запустило Гид по государственным услугам – википедию всех сервисов, предоставляемых государственными или местными органами.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Для чего это: больше не надо часами искать необходимую информацию в интернете. Данные по 1000 государственным услугам уже есть на Гиде.

На портале доступны следующие категории:

социальная защита;

гражданство и миграция;

бизнес и общественные формирования;

интеллектуальная деятельность;

финансы и налоги;

строительство и недвижимость;

сельское хозяйство;

земля и экология;

внешнеэкономическая деятельность и т.д.

Что там можно узнать: где, как получить услугу, сколько она стоит, и какие документы необходимы.

Гид по государственным услугам доступен по ссылке.

Справка Finance.ua:

Министерство цифровой трансформации Украины планирует за три года перевести все государственные услуги в онлайн-формат, а также развить всю необходимую для этого инфраструктуру.

Вскоре украинцы смогут воспользоваться электронным идентификационным номером налогоплательщика ( ИНН ) в приложении “Дія”.