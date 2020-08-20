Информацию о пенсии и страховом стаже можно проверить онлайн (видео)

Украинцы с помощью приложения “Пенсионный фонд” могут воспользоваться рядом услуг, не выходя из дома.

Об этом сообщил ПФУ на странице в FACEBOOK.

Так, пенсионеры с помощью программы могут пользоваться рядом электронных услуг Пенсионного фонда.

Какую информацию можно получить в приложении:

о своей пенсии;

о начисленной заработной плате;

стаж;

проверить реестр застрахованных лиц;

электронное пенсионное дело.

Чем полезно приложение:

в случае неточных данных в свое дело можно внести изменения;

можно контролировать уплату работодателем страховых взносов и оценивать свою будущую пенсию;

можно подать заявление на назначение пенсии и все необходимые для этого документы, а пенсионное удостоверение получить в сервисном центре.

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