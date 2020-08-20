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Информацию о пенсии и страховом стаже можно проверить онлайн (видео)

Информацию о пенсии и страховом стаже можно проверить онлайн (видео)

Украинцы с помощью приложения “Пенсионный фонд” могут воспользоваться рядом услуг, не выходя из дома.

Об этом сообщил ПФУ на странице в FACEBOOK.

Так, пенсионеры с помощью программы могут пользоваться рядом электронных услуг Пенсионного фонда.

Какую информацию можно получить в приложении:

  • о своей пенсии;
  • о начисленной заработной плате;
  • стаж;
  • проверить реестр застрахованных лиц;
  • электронное пенсионное дело.

Чем полезно приложение:

  • в случае неточных данных в свое дело можно внести изменения;
  • можно контролировать уплату работодателем страховых взносов и оценивать свою будущую пенсию;
  • можно подать заявление на назначение пенсии и все необходимые для этого документы, а пенсионное удостоверение получить в сервисном центре.

Справка Finance.ua:

  • В Министерстве социальной политики объяснили возможные причины повышения пенсионного возраста для женщин.
  • В Украине из-за повышения минималки с 4723 до 5000 грн вырастут пенсии у 1,5 миллиона человек. Это связано с тем, что украинцы старше 65 лет, выполнившие требования по стажу, имеют право получать не менее 40% минималки.
  • Украинцы, у которых из-за неправильно оформленных трудовых книжек возникают проблемы с Пенсионным фондом, имеют возможность подтвердить свой страховой стаж через суд.

Как проверить свой страховой стаж

По материалам Finance.UA
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