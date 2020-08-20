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Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу банк "Аркада"

Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу банк "Аркада"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил о начале открытого конкурса с целью выведения с рынка неплатежеспособного банка “Аркада”, согласно определенной законодательством процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На основании решения правления Национального банка от 25 августа, которое отнесло “Аркаду” к категории неплатежеспособных, исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла решение о вводе временной администрации в банк.

В связи с этим фонд предлагает следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:

- ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

- отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;

- создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;

- продажу неплатежеспособного банка инвестору.

Конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, которые отвечают условиям открытого конкурса.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины признал банк “Аркада” неплатежеспособным из-за уменьшения капитала до одной трети от норматива. Проблемы банка не связаны с пандемией коронавируса и уменьшением деловой активности.
По материалам Finance.UA
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