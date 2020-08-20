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В Украине с 1 сентября пересчитают зарплаты учителям: кому и сколько добавят

В Украине с 1 сентября пересчитают зарплаты учителям: кому и сколько добавят

В Украине в результате повышения тарифных разрядов с 1 сентября зарплаты учителей вырастут примерно на 6%.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Для примера, сейчас учитель может иметь от 10-го до 14-го разряда. Оклад может составлять от 3826 до 5087 грн, по новым правилам – от 4050 до 5385 грн.

Кроме того, в постановлении Кабмина говорится, что руководители бюджетных предприятий должны сохранять разницу между зарплатами высококвалифицированных сотрудников и работников без специальных навыков. Для этого в правительстве предлагают доплачивать к окладу специальные выплаты.

“Голый” оклад бюджетника (тарифная ставка) не должен быть меньше, чем 44,5% минималки. Кроме самого оклада, они получают разного рода надбавки, в итоге зарплату “дотягивают” до уровня не менее минимальной.

Напомним, новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года. При этом уже со следующего года все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада (ставки заработной платы).

Справка Finance.ua:

  • 26 августа Кабинет Министров повысил должностные оклады (тарифные ставки) работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 4 723 грн до 5000 грн с 1 сентября.
  • Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19.

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По материалам Обозреватель
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