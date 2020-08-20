В Украине ввели RAB-тарифы на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила изменения в ряд постановлений по стимулирующему тарифообразованию, установив нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.
Соответствующее решение принято на заседании комиссии, передает Энергореформа.
Согласно проектам постановлений, на первый регуляторный период (три года) устанавливаются отдельные регуляторные нормы дохода для “старой” и “новой” базы активов – 3% и 15,72%, достижение установленных показателей качества услуг переносится с 8-го на 13-й год после перехода на стимулирующее тарифообразование.
В то же время комиссия поддержала предложение “с голоса” о повышении уровня доходности на “новую” базу активов в 16,74%.
Основным вопросом, вызвавшим дискуссии во время заседания, был вопрос нормы дохода на старую базу активов.
По мнению депутатов и представителей общественных организаций, принимавших участие в заседании, эту норму дохода необходимо устанавливать на уровне до 8%. Со своей стороны комиссия не поддержала эти предложения.
Согласно сообщению НКРЭКУ, по утвержденной методике стимулирующего тарифообразования, предполагается, что потери в сетях операторов системы распределения должны снизиться хотя бы на 1% в первом классе напряжения и на 3,5% – на втором классе напряжения ежегодно.
Отмечается, что регулятор будет анализировать макрофинансовые и экономические показатели Украины, сбалансированность работы рынка, стоимость электроэнергии как товара и при положительных сигналах вернется к рассмотрению вопроса увеличения показателей прибыльности ВСР с одновременным сокращением срока достижения целевых показателей.
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