В Украине ввели RAB-тарифы на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила изменения в ряд постановлений по стимулирующему тарифообразованию, установив нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии, передает Энергореформа.

Согласно проектам постановлений, на первый регуляторный период (три года) устанавливаются отдельные регуляторные нормы дохода для “старой” и “новой” базы активов – 3% и 15,72%, достижение установленных показателей качества услуг переносится с 8-го на 13-й год после перехода на стимулирующее тарифообразование.

В то же время комиссия поддержала предложение “с голоса” о повышении уровня доходности на “новую” базу активов в 16,74%.

Основным вопросом, вызвавшим дискуссии во время заседания, был вопрос нормы дохода на старую базу активов.

По мнению депутатов и представителей общественных организаций, принимавших участие в заседании, эту норму дохода необходимо устанавливать на уровне до 8%. Со своей стороны комиссия не поддержала эти предложения.

Согласно сообщению НКРЭКУ, по утвержденной методике стимулирующего тарифообразования, предполагается, что потери в сетях операторов системы распределения должны снизиться хотя бы на 1% в первом классе напряжения и на 3,5% – на втором классе напряжения ежегодно.

Отмечается, что регулятор будет анализировать макрофинансовые и экономические показатели Украины, сбалансированность работы рынка, стоимость электроэнергии как товара и при положительных сигналах вернется к рассмотрению вопроса увеличения показателей прибыльности ВСР с одновременным сокращением срока достижения целевых показателей.

Справка Finance.ua