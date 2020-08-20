Компании Ахметова получили кредиты от правительства США - СМИ

Американская угледобывающая компания United Coal и три дочерние компании, принадлежащие компании “Метинвест”, основным владельцем которой является Ринат Ахметов, оказались среди американских компаний с годовым доходом более чем $1 млрд, которые получили льготные займы в США.
Об этом пишет “Голос Америки” со ссылкой на американскую неправительственную организацию Project on Government Oversight.
Принадлежащие Ахметову компании получили $21 миллион займа. Деньги были выделены в рамках правительственной программы поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program, которую правительство США утвердило, чтобы помочь предпринимателям удержать работников во время экономического кризиса, вызванного пандемией. В рамках программы компании могут получить кредиты, которые затем могут быть списаны, при условии, если они сохранят все свои рабочие места.
В United Coal сообщили, что потратили $21 миллион помощи для удержания 1044 работников, для уплаты аренды и коммунальных услуг.
Кроме Ахметова, правительственную помощь из-за пандемии получили также компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых Минюст США обвиняет в хищении и отмывании денег.
Бизнес Коломойского и Боголюбова получил $13,3 миллиона правительственных займов. Деньги поступили компаниям CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group и Optima 777. Об этом писало издание “Радио Свобода” со ссылкой на правительственные данные США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Укртелеком» закрывает сервис бесплатной электронной почты «Укрпост»Вчера, 20:21 - 439 21
В Украине цены на арбузы побили пятилетний рекордВчера, 05:54 - 6502 13
Цена на электроэнергию в Украине на треть выше, чем в Европе – Еврокомиссия4 ч. назад - 976 12
Повышение минимальной зарплаты увеличит налоговое бремя на бизнес - ЕБАВчера, 21:00 - 686 9
Убыточный "Энергоатом" хочет улучшить "имидж" за почти 1,5 млн грн7 ч. назад - 487 5
Глава совета НБУ спрогнозировал курс гривны до конца годаВчера, 12:00 - 2944 1
Кабмин повысил зарплаты бюджетникамВчера, 16:01 - 2458
На популярном курорте запретили отдых туристам из УкраиныВчера, 18:31 - 2135
В Украине продлили карантин до ноябряВчера, 15:00 - 1957 2
Украина временно закрыла границу на въезд иностранцамВчера, 15:45 - 1860
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $511 мин. назад
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2395 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3610
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2305 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1891 5