Компании Ахметова получили кредиты от правительства США - СМИ

Американская угледобывающая компания United Coal и три дочерние компании, принадлежащие компании “Метинвест”, основным владельцем которой является Ринат Ахметов, оказались среди американских компаний с годовым доходом более чем $1 млрд, которые получили льготные займы в США.

Об этом пишет “Голос Америки” со ссылкой на американскую неправительственную организацию Project on Government Oversight.

Принадлежащие Ахметову компании получили $21 миллион займа. Деньги были выделены в рамках правительственной программы поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program, которую правительство США утвердило, чтобы помочь предпринимателям удержать работников во время экономического кризиса, вызванного пандемией. В рамках программы компании могут получить кредиты, которые затем могут быть списаны, при условии, если они сохранят все свои рабочие места.

В United Coal сообщили, что потратили $21 миллион помощи для удержания 1044 работников, для уплаты аренды и коммунальных услуг.

Кроме Ахметова, правительственную помощь из-за пандемии получили также компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых Минюст США обвиняет в хищении и отмывании денег.

Бизнес Коломойского и Боголюбова получил $13,3 миллиона правительственных займов. Деньги поступили компаниям CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group и Optima 777. Об этом писало издание “Радио Свобода” со ссылкой на правительственные данные США.