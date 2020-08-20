0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

В Украине существенно поднялись цены на огурцы

В Украине существенно поднялись цены на огурцы

Пока правительство ждет ускорения инфляции в Украине, рядовые граждане уже смогли почувствовать удар по кошелькам из-за роста цен на овощи. В частности, огурцы уже обходятся оптовым покупателям в среднем в 1,5 раза дороже, чем в аналогичный прошлогодний период.

Как объясняют аналитики EastFruit, основной причиной подорожания огурцов стало сокращение предложения как тепличных, так и грунтовых овощей. Большинство фермеров уже заявили о завершении сезона реализации грунтовых огурцов в 2020 году.

Комбинаты предлагают к продаже огурцы по цене 17-25 грн/кг. При этом участники рынка отмечают, что, несмотря на стремительное подорожание, спрос на тепличный огурец на украинском рынке остается высоким.

“Игроки рынка уверены в дальнейшем подорожании, учитывая повышенный спрос оптовых компаний и розничных сетей на данную продукцию. При этом компенсировать нехватку местной продукции за счет импортного огурца компаниям пока не удается, поскольку в соседних странах предложение также ограничено”, – объясняют эксперты.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.