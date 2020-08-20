Разговор по телефону за рулем автомобиля: какой штраф ждет водителей

Патрульная полиция Полтавской области напомнила водителям о штрафе за телефонные разговоры за рулем.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.
“Помните, что телефон и руль несовместимы. Разговор по телефону во время движения отвлекает и снижает реакцию водителя, что повышает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия или аварийной ситуации в несколько раз”, – отметили в полиции.
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Напоминаем, что, согласно пункту 2.9 д правил дорожного движения Украины, водителю запрещается во время движения транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке. Использовать телефон можно только с помощью специальной гарнитуры.
За невыполнение этих требований предусмотрен штраф в размере 425 гривен.
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