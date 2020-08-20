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Разговор по телефону за рулем автомобиля: какой штраф ждет водителей

Разговор по телефону за рулем автомобиля: какой штраф ждет водителей

Патрульная полиция Полтавской области напомнила водителям о штрафе за телефонные разговоры за рулем.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

“Помните, что телефон и руль несовместимы. Разговор по телефону во время движения отвлекает и снижает реакцию водителя, что повышает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия или аварийной ситуации в несколько раз”, – отметили в полиции.

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Напоминаем, что, согласно пункту 2.9 д правил дорожного движения Украины, водителю запрещается во время движения транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке. Использовать телефон можно только с помощью специальной гарнитуры.

За невыполнение этих требований предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

Справка Finance.ua:

  • 13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект Президента Владимира Зеленского об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.
  • Сейчас за нетрезвое вождение предусмотрены следующие штрафы: от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 34 000 гривен) за первое нарушение, и до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (до 51 000 гривен) за повторное нахождение за рулем в состоянии опьянения.
  • Кроме того, с 1 января 2020 года нетрезвое вождение – не административное, а уголовное нарушение.
По материалам Finance.UA
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