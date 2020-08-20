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В Украине продают первый гибрид Suzuki

В Украине продают первый гибрид Suzuki

Официальное представительство японского бренда в Украине объявило о старте продаж гибридного компактного кроссовера Suzuki Ignis.

Малыш комплектуется 1,2-литровым бензиновым мотором DualJet мощностью в 82 л.с., который работает в паре со стартер-генератором, прибавляющим ему еще три лошадиные силы. Есть в нем и скромная батарейка на 10 Ач.

Главным образом гибридная установка помогает автомобилю снизить выбросы и экономить топливо. По заявкам производителя, кроссовер расходует от 3,9 литров до 4,7 на сто километров пробега.

Начальные комплектации Suzuki Ignis предлагаются с пятиступенчатой механической коробкой передач, а за доплату можно получить и вариатор CVT. В наличии пока есть только переднеприводные автомобили, но в Европе присутствуют и версии с полным приводом и системой Grip Control. Дорожный просвет кроссовера составляет 180 мм.

Suzuki Ignis имеет длину всего 3,7 метра, но в салоне можно разместить до пяти человек. Багажное отделение составляет максимальные 505 литров при сложенных задних креслах.

В стартовой версии будут уже светодиодные фары, 15-дюймовые стальные диски, датчик освещения, электрозеркала, кондиционер, система удержания на склоне и система Start-Stop. В максимальную добавят системы помощи водителю и системы активной безопасности.

По материалам autonews.ua
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