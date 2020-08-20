В Украине продают первый гибрид Suzuki

Официальное представительство японского бренда в Украине объявило о старте продаж гибридного компактного кроссовера Suzuki Ignis.
Малыш комплектуется 1,2-литровым бензиновым мотором DualJet мощностью в 82 л.с., который работает в паре со стартер-генератором, прибавляющим ему еще три лошадиные силы. Есть в нем и скромная батарейка на 10 Ач.
Главным образом гибридная установка помогает автомобилю снизить выбросы и экономить топливо. По заявкам производителя, кроссовер расходует от 3,9 литров до 4,7 на сто километров пробега.
Начальные комплектации Suzuki Ignis предлагаются с пятиступенчатой механической коробкой передач, а за доплату можно получить и вариатор CVT. В наличии пока есть только переднеприводные автомобили, но в Европе присутствуют и версии с полным приводом и системой Grip Control. Дорожный просвет кроссовера составляет 180 мм.
Suzuki Ignis имеет длину всего 3,7 метра, но в салоне можно разместить до пяти человек. Багажное отделение составляет максимальные 505 литров при сложенных задних креслах.
В стартовой версии будут уже светодиодные фары, 15-дюймовые стальные диски, датчик освещения, электрозеркала, кондиционер, система удержания на склоне и система Start-Stop. В максимальную добавят системы помощи водителю и системы активной безопасности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Насколько поляки богаче украинцев: уровень зарплат, пенсий и ВВП (инфографика)Вчера, 08:10 - 9153 4
Водителей автобусов и грузовиков хотят заставить снова сдавать на праваВчера, 12:30 - 722 2
Разговор по телефону за рулем автомобиля: какой штраф ждет водителейВчера, 18:20 - 924 1
Коронавирус загнал за черту бедности около 100 миллионов человек - Всемирный банкВчера, 20:10 - 213 1
Более 80% украинцев считают коммунальные тарифы завышеннымиПозавчера, 09:13 - 443 1
Насколько поляки богаче украинцев: уровень зарплат, пенсий и ВВП (инфографика)Вчера, 08:10 - 9153 4
Особенности увольнения по собственному желаниюВчера, 13:30 - 4298
15 языков программирования, которые обеспечивают высокие зарплаты в IT (инфографика)Вчера, 10:08 - 3580
Может ли работник самостоятельно оплатить за себя ЕСВВчера, 09:12 - 2548
Кто имеет право ввозить авто в Украину без налоговВчера, 14:12 - 1801
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 951 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2683 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3915
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2541 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 2031 5