Samsung готовит еще три смартфона с гибкими экранами

Флагманский смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 5G еще не поступил в продажу, а в сети уже появились первые подробности о его вероятных преемниках. Причем именно так – во множественном числе. Как пишет источник со ссылкой на инсайдера, в следующем году Samsung выпустит целых три модели линейки Galaxy Z Fold, и все они получат гибкие экраны. Речь идет об устройствах Galaxy Z Fold Lite, Galaxy Z Fold S и Galaxy Z Fold 3. Уже есть и некоторые технические детали.
Так, Galaxy Z Fold Lite получит экран из бесцветного полиимида, в то время как в Galaxy Z Fold 3 будет использоваться ультратонкое стекло. Также флагману линейки приписан стилус. Причем внедрение стилуса в смартфоне с гибким экраном делает эту модель потенциально дорогой в линейке Samsung. Но самый дорогой не значит самый интересный. На лавры такого устройства претендует Galaxy Z Fold S – экран которого, якобы, сможет раскладываться и наружу, и внутрь.
Читайте также: Galaxy Unpacked 2020: что представил Samsung миру и Украине
Новинки выйдут в следующем году, стоимость базовой модели Galaxy Z Fold Lite не превысит $1000, а цена Galaxy Z Fold 3 точно перевалит за отметку в $2000. Что же касается достоверности эти данных, то пока они отнесены к разряду слухов, но инсайдер, который опубликовал эти данные, в прошлом году одним из первых предсказал разработку Galaxy Fold 5G.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине цены на арбузы побили пятилетний рекордВчера, 05:54 - 5800 12
За неделю инспекторы Укртрансбезопасности насчитали 3,3 млн грн платы за перегрузки - КриклийВчера, 09:34 - 256 4
Две трети украинцев считают себя бедными (инфографика)Вчера, 17:00 - 622 3
В Украине продлили карантин до ноябряВчера, 15:00 - 1590 2
У Зеленского считают, что повышение минимальной зарплаты не приведет к росту инфляцииВчера, 10:31 - 316 2
В Украине цены на арбузы побили пятилетний рекордВчера, 05:54 - 5800 12
Глава совета НБУ спрогнозировал курс гривны до конца годаВчера, 12:00 - 2711 1
Цены на жилье на вторичном рынке снизились (инфографика)Вчера, 09:00 - 1929 1
Стало известно, будут ли повышать пенсионный возраст женщинамВчера, 11:00 - 1789 1
Кабмин повысил зарплаты бюджетникамВчера, 16:01 - 1745
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2317 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3547
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2259 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1862 5
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1909 6