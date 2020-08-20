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Samsung готовит еще три смартфона с гибкими экранами

Samsung готовит еще три смартфона с гибкими экранами

Флагманский смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 5G еще не поступил в продажу, а в сети уже появились первые подробности о его вероятных преемниках. Причем именно так – во множественном числе. Как пишет источник со ссылкой на инсайдера, в следующем году Samsung выпустит целых три модели линейки Galaxy Z Fold, и все они получат гибкие экраны. Речь идет об устройствах Galaxy Z Fold Lite, Galaxy Z Fold S и Galaxy Z Fold 3. Уже есть и некоторые технические детали.

Так, Galaxy Z Fold Lite получит экран из бесцветного полиимида, в то время как в Galaxy Z Fold 3 будет использоваться ультратонкое стекло. Также флагману линейки приписан стилус. Причем внедрение стилуса в смартфоне с гибким экраном делает эту модель потенциально дорогой в линейке Samsung. Но самый дорогой не значит самый интересный. На лавры такого устройства претендует Galaxy Z Fold S – экран которого, якобы, сможет раскладываться и наружу, и внутрь.

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Новинки выйдут в следующем году, стоимость базовой модели Galaxy Z Fold Lite не превысит $1000, а цена Galaxy Z Fold 3 точно перевалит за отметку в $2000. Что же касается достоверности эти данных, то пока они отнесены к разряду слухов, но инсайдер, который опубликовал эти данные, в прошлом году одним из первых предсказал разработку Galaxy Fold 5G.

По материалам Portaltele
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