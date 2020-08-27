Водителям напомнили о популярном штрафе (инфографика)

В отличие от европейских стран, в Украине не уделяется должное внимание вопросу правильной перевозки детей.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Часто детей, независимо от возраста и роста, пристегивают обычными ремнями безопасности, как и взрослых. Однако следует учесть, что ремни безопасности без применения специальных средств (авто кресел или бустеров) рассчитаны на взрослых и ребенок может запросто выскользнуть из-под них на неприспособленном месте.

Размер штрафа за перевозку детей без специальных кресел составляет 510 грн. (ч.10 ст.121 КУоАП). Если нарушение совершено повторно, то штраф составляет 850 грн. (ч. 11 ст. 121 КУоАП). Однако, следует учесть, что такую ответственность водитель понесет, только если больше ничего другого не произойдет.

В случае дорожно-транспортного происшествия с соответствующими последствиями за неиспользование автокресла при перевозке ребенка на водителя может быть наложен штраф уже на основании Уголовного кодекса Украины. В частности в размере от 51 000 грн. до 85 000 грн. или в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет и т.п. (ч. 1 ст. 286 УКУ).

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла закон №1150 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей”. В ПДД определено, что запрещается перевозить: детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста.

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