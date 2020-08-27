Водителям напомнили о популярном штрафе (инфографика)

В отличие от европейских стран, в Украине не уделяется должное внимание вопросу правильной перевозки детей.
Об этом пишет Дорожный адвокат.
Часто детей, независимо от возраста и роста, пристегивают обычными ремнями безопасности, как и взрослых. Однако следует учесть, что ремни безопасности без применения специальных средств (авто кресел или бустеров) рассчитаны на взрослых и ребенок может запросто выскользнуть из-под них на неприспособленном месте.
Размер штрафа за перевозку детей без специальных кресел составляет 510 грн. (ч.10 ст.121 КУоАП). Если нарушение совершено повторно, то штраф составляет 850 грн. (ч. 11 ст. 121 КУоАП). Однако, следует учесть, что такую ответственность водитель понесет, только если больше ничего другого не произойдет.
В случае дорожно-транспортного происшествия с соответствующими последствиями за неиспользование автокресла при перевозке ребенка на водителя может быть наложен штраф уже на основании Уголовного кодекса Украины. В частности в размере от 51 000 грн. до 85 000 грн. или в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет и т.п. (ч. 1 ст. 286 УКУ).
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителей автобусов и грузовиков хотят заставить снова сдавать на праваВчера, 12:30 - 1117 4
TCL запатентовала смартфон с невидимыми камерами14 ч. назад - 353 2
Разговор по телефону за рулем автомобиля: какой штраф ждет водителейВчера, 18:20 - 1799 2
Более 80% украинцев считают коммунальные тарифы завышеннымиПозавчера, 09:13 - 615 2
Коронавирус загнал за черту бедности около 100 миллионов человек - Всемирный банкВчера, 20:10 - 477 1
Разговор по телефону за рулем автомобиля: какой штраф ждет водителейВчера, 18:20 - 1799 2
Юрист рассказал об очередном незаконном штрафе полиции9 ч. назад - 1092
Каких работников чаще всего искали летом8 ч. назад - 1079
Стало известно, за чьи средства отремонтируют трассу Киев-Одесса11 ч. назад - 1050
ТОП-10 б/у внедорожников для начинающих водителей16 ч. назад - 928
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1027 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2744 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3966
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2572 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 2072 5