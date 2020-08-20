WhatsApp станет значительно удобнее: анонс новой функции

Команда WhatsApp ведет работу над одним из самых проблемных и раздражающих параметров популярного мессенджера. Об этом сообщил известный ресурс WABetaInfo.

Речь идет о регулярно переполненных хранилищах на мобильном устройстве, из-за чего пользователям приходится регулярно проводить «чистку» вручную или с помощью специальных инструментов. Как отмечает WABetaInfo, для WhatsApp разрабатываются и тестируются новые инструменты Storage Usage (Хранилище), но пока пользователям они недоступны.

Эти инструменты призваны помочь освободить место в памяти смартфона.

В новом разделе Storage Usage показано, насколько сильно файлы WhatsApp занимают память смартфона, можно просмотреть и упорядочить отправленные и большие документы, последняя секция не изменилась – там отображаются все чаты.