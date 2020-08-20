В Украине продлили карантин до ноября

Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.
Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина.
Министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства заявил, что в стране ухудшается эпидситуация.
“Предлагается продлить на территории Украины карантин до 31 октября 2020 года. Также предлагается усилить ограничительные меры на территории регионов. Это связано с высоким ростом заболеваемости. Что предлагается: запретить проведение дискотек, работу ночных клубов. Кроме того, мы отработали запрет концертов, кроме тех, для которых концертная деятельность на протяжении последнего года является единственным видом деятельности”, — отметил он.
Соответствующее постановление поддержали все присутствующие на заседании.
Президент Владимир Зеленский поддержал решение о продлении карантина из-за негативной динамики заболеваемости коронавирусом.
Также сообщается, что в регионах, которые попали в “зеленую” зону, запрещается деятельность дискотек, развлекательных заведений, ночных клубов.
Напомним, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
В красную зону будут отнесены: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области. Отметим, что в Черновцах население протестовало против введения карантина.
Новое зонирование вступило в силу 24 августа.
Красная зона: запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов.
Оранжевая зона: запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей до детских лагерей, ограничения работы развлекательных заведений.
Желтая зона: запрещается посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты.
Зеленая зона: запрещается проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем на 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.
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