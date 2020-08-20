Киев будет судиться за землю на Трухановом острове

Прокуратура Киева обратилась в Хозяйственный суд Киева о признании незаконным и отмене решения Киевского городского совета о предоставлении в аренду коммерческому обществу земельного участка в прибрежной полосе реки Днепр, на острове Труханов.

Согласно требованиям Земельного и Водного кодексов Украины прибрежные защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности. На указанных землях запрещается строительство баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей.

В то же время установлено, что на выделенном земельном участке размещены нежилые здания коммерческой структуры, гаражные боксы, барбекю и другие сооружения.

По закону, земельные участки в границах прибрежных защитных полос могут передаваться для рекреационных целей без ограничения доступа граждан к водоему. Однако доказательства того, что коммерческая структура ведет рекреационную деятельность общеоздоровительного характера, для массового отдыха и без ограничений общего доступа киевлян к реке Днепр, отсутствуют.

В связи с этим, прокуратура города обратилась в суд с иском об отмене решения о предоставлении указанного участка в аренду обществу.

Справка Finance.ua:

Труханов Остров – остров на Днепре, расположенный напротив исторического центра города Киева между главным руслом и рукавом Днепра Десёнкой. Это одно из самых популярных мест для летнего отдыха в Киеве.