Киев будет судиться за землю на Трухановом острове

Прокуратура Киева обратилась в Хозяйственный суд Киева о признании незаконным и отмене решения Киевского городского совета о предоставлении в аренду коммерческому обществу земельного участка в прибрежной полосе реки Днепр, на острове Труханов.
Согласно требованиям Земельного и Водного кодексов Украины прибрежные защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности. На указанных землях запрещается строительство баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей.
В то же время установлено, что на выделенном земельном участке размещены нежилые здания коммерческой структуры, гаражные боксы, барбекю и другие сооружения.
По закону, земельные участки в границах прибрежных защитных полос могут передаваться для рекреационных целей без ограничения доступа граждан к водоему. Однако доказательства того, что коммерческая структура ведет рекреационную деятельность общеоздоровительного характера, для массового отдыха и без ограничений общего доступа киевлян к реке Днепр, отсутствуют.
В связи с этим, прокуратура города обратилась в суд с иском об отмене решения о предоставлении указанного участка в аренду обществу.
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