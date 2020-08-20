Замглавы НБУ уволился с должности

Совет Национального банка во время заседания 26 августа уволил Романа Борисенко с должности заместителя главы Национального банка Украины с 28 августа 2020 года.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
На этой должности он отвечал за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.
Роман Борисенко подал главе Национального банка Кириллу Шевченко соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию.
“Мы благодарны Роману Борисенко за его лидерскую позицию в этом направлении на протяжении последних четырех лет. В дальнейшем мы будем продолжать политику совершенствования всех внутренних процессов украинского центробанка, особенно в вопросах финансового управления, администрирования и операционной деятельности, чтобы закрепить качественные достижения и усилить нашу институциональную независимость”, – отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко, передает пресс-служба регулятора.
Фото: НБУ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет реструктуризацияВчера, 21:32 - 1428 25
В Украине за 10 лет цены в гривне на жилье выросли в два разаВчера, 20:02 - 1337 13
Новая почта запустила «Сейф-сервис»Вчера, 15:13 - 2473 11
Минимальная зарплата 10 тысяч: советник Зеленского рассказал, возможно ли этоВчера, 17:05 - 1696 7
В Украине цены на арбузы побили пятилетний рекорд9 ч. назад - 3118 4
В Украине цены на арбузы побили пятилетний рекорд9 ч. назад - 3118 4
Новая почта запустила «Сейф-сервис»Вчера, 15:13 - 2473 11
Минимальная зарплата 10 тысяч: советник Зеленского рассказал, возможно ли этоВчера, 17:05 - 1696 7
Глава совета НБУ спрогнозировал курс гривны до конца года3 ч. назад - 1547 1
Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет реструктуризацияВчера, 21:32 - 1428 25
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2230 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3458
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2196 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1825 5
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1881 6