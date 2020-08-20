Замглавы НБУ уволился с должности

Совет Национального банка во время заседания 26 августа уволил Романа Борисенко с должности заместителя главы Национального банка Украины с 28 августа 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

На этой должности он отвечал за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

Роман Борисенко подал главе Национального банка Кириллу Шевченко соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию.

“Мы благодарны Роману Борисенко за его лидерскую позицию в этом направлении на протяжении последних четырех лет. В дальнейшем мы будем продолжать политику совершенствования всех внутренних процессов украинского центробанка, особенно в вопросах финансового управления, администрирования и операционной деятельности, чтобы закрепить качественные достижения и усилить нашу институциональную независимость”, – отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко, передает пресс-служба регулятора.



Фото: НБУ

Справка Finance.ua:

Роман Борисенко начал работу в Национальном банке в августе 2014 года в должности директора Департамента персонала.

С октября 2016 года он был заместителем главы Национального банка Украины.