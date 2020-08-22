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Moody's ожидает падения ВВП стран G20 в 2020 году на 4,6% и роста на 5,3% в следующем

Moody's ожидает падения ВВП стран G20 в 2020 году на 4,6% и роста на 5,3% в следующем

Падение реального ВВП стран Большой двадцатки в 2020 году составит 4,6%, а в следующем – ожидается рост на 5,3%.

Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service.

Отмечается, что хоть глобальная экономика и восстанавливается, но ситуация все еще остается неустойчивой, учитывая пандемию коронавируса.

Аналитики прогнозируют, что крайняя степень неопределенности относительно дальнейшего распространения вируса и темпов восстановления экономики, скорее всего, будет сдерживать долгосрочные инвестиционные и потребительские решения.

“Экономические данные показывают быстрое восстановление товарного потребления в ряде стран с развитой экономикой. Однако опасения относительно пандемии будут по-прежнему препятствовать полному выздоровлению”, – говорится в отчете.

Также эксперты ожидают, что в этом году экономическая активность упадет во всех государствах G20, кроме Китая.

Прогнозируется, что снижение ВВП в странах с развитой экономикой в ​​целом составит 6,5%. При этом, после предполагаемого роста на 4,9% в 2021 году уровень реального ВВП в четвертом квартале следующего года будет на 1% ниже докоронавирусного показателя конца 2019 года.

Кроме этого, Moody’s пересмотрело в сторону ухудшения оценки изменения ВВП в 2020 году для Японии (-6,1%), Италии (-10,8%), Австралии (-5,3%), Южной Кореи (-0,8% ), Мексики (10%), Индонезии (-3,9%), Аргентины (-12%) после получения актуальных данных за второй квартал.

По материалам Економічна Правда
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