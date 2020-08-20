Повышение минимальной зарплаты увеличит налоговое бремя на бизнес - ЕБА

Бизнес с горестью воспринимает решение об увеличении налогообложения, замаскированного как повышение минимальной зарплаты.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.
“В августе, как только стало известно о намерениях повысить размер минимальной зарплаты, бизнес выступил против такой инициативы и призвал к диалогу в данном контексте. Однако, к сожалению, никакой реакции на предложение добросовестных налогоплательщиков не последовало. А сегодня мы уже имеем принятое решение, ярко демонстрирующее: если есть желание, решения могут приниматься достаточно быстро. Поэтому очень хотелось бы похожей скорости и по системным, фундаментальным для бизнеса и страны предложениям. Особенно по вопросам, которые прямо и болезненно влияют на деятельность бизнеса в кризисное, непростое для предпринимателей время”, – сообщают в Ассоциации.
Как отмечается, этим решением удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые честно выплачивают заработную плату своим работникам. При этом под ударом окажутся даже те бизнесы, которые легально платят официальную зарплату, гораздо выше минимальной.
Кроме того, увеличение налогового давления на оплату труда, да еще и в период экономического кризиса, будет стимулировать рост сектора «теневых» заработных плат. А в худшем случае – приведет к усилению давления на добросовестных плательщиков со стороны государственных органов. Поэтому вряд ли эти последствия можно назвать положительными для бизнеса, граждан и страны в целом.
“Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не подписывать этот законопроект, ибо усилит налоговое бремя на добросовестных налогоплательщиков. В то же время, сообщество будет настаивать, как минимум, на пропорциональном снижении максимальной величины базы начисления ЕСВ с целью недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков”, – отмечает бизнес.
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