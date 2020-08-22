Украинцам пересчитают зарплаты: кто получит больше

В Украине по оценкам экспертов зарплаты в 2021-м увеличатся примерно на 12%. При этом рост будет неравномерным.
Расти спрос и зарплаты активнее всего будут: у антикризисных маркетологов; пиарщиков;
программистов; СММщиков; курьеров.
Директор по персоналу Jooble Оксана Огневая более сдержана в своих оценках. Она считает, что рынок разделится на две группы сотрудников. “В общей динамике я бы не рискнула прогнозировать рост зарплат. Скорее, рынок разделит работников на две контрастные категории: высокооплачиваемых специалистов и тех, кто готов работать “за еду”. В какую категорию попадет каждый из нас – решать исключительно нам, и это зависит от личной выносливости и желания развиваться”, – поясняет Огневая.
HR-эксперт Александр Белоус пояснил: рост зарплат предусмотрен и в консенсус-прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, однако также нужно учесть и размер инфляции. “Тут нужно обратить внимание на два момента. Первый – рост средней зарплаты не говорит о том, что пропорциональный рост будет и в вашем сегменте. Нужно учитывать, что размер и динамика зарплат зависят и от города, и от сферы работы. Второй момент – какая будет инфляция. Если зарплаты вырастут на 8%, а цены – на 12%, мы только обеднеем”, – поясняет Белоус.
Аналитик Егор Комов добавляет: больше всего проблем будет в транспортной, туристической сферах. При этом во всем мире наблюдается снижение деловой активности, что негативно повлияет практически на весь бизнес.
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