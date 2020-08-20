Коронавирус загнал за черту бедности около 100 миллионов человек - Всемирный банк

Из-за пандемии коронавируса от 70 до 100 миллионов человек, возможно, попали за черту бедности.
Об этом сообщает Всемирный банк.
В апреле Всемирный банк подсчитал, что COVID-19 толкает от 40 до 60 миллионов людей за черту бедности. С тех пор эпицентр пандемии переместился из Европы и Северной Америки на юг. Это увеличило число погибших в странах с низким и средним уровнем дохода, в результате чего выросли экономические издержки. В результате оценки влияния вируса на глобальную бедность также изменились.
Новые прогнозы содержат два сценария – базовый и худший. Базовый сценарий предполагает, что вспышка остается на уровне, который ожидается в настоящее время, и что деятельность возобновляется в этом году. В то время как худший сценарий предполагает, что вспышки будут длиться дольше, чем ожидалось, что провоцирует усиление карантинных мер.
Если реализуется худший сценарий, уязвимые фирмы уйдут с рынков, а домохозяйства резко сократят потребление, а в некоторых странах с низким и средним уровнем дохода возрастет нагрузка на экономику.
По базовому сценарию глобальный рост сократится примерно на 5% в 2020 году, тогда как по худшему сценарию наблюдается сокращение глобального роста на 8% в 2020 году.
Всемирный банк подсчитал, что COVID-19, по базовому сценарию, подтолкнет 71 миллион за черту бедности. При негативном сценарии это число увеличится до 100 миллионов.
Международной отметкой черты бедности является $1.90 в день.
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