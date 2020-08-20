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Дарницкая ТЭЦ нанесла экологический ущерб на 1 миллион

Дарницкая ТЭЦ нанесла экологический ущерб на 1 миллион

По предварительной оценке, Дарницкая ТЭЦ нанесла ущерб окружающей природной среде на сумму 800 тыс. – 1 млн грн.

Такие результаты проверки предприятия обнародовал в Фейсбуке руководитель Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Малёванный.

“Мы обнаружили нарушения в сфере водопользования. Объемы допустимых среднесуточных норм водозабора, предусмотренных разрешением на специальное водопользование, превышены. Таким образом, Дарницкая ТЭЦ в сутки осуществляет забор большего объема воды, нежели это разрешено. По результатам внеплановой проверки ГЭИ составлено 7 административных протоколов на ответственных должностных лиц, штраф уже оплачен. Предварительная сумма ущерба для окружающей природной среды – 800 тысяч – 1 миллион гривень”, – написал Малёванный.

Он предполагает, что ООО “Евро-Реконструкция”, возможно, будет оспаривать начисленные убытки в суде. Однако Госэкоинспекция будет в рамках собственных полномочий защищать свое решение.

Как сообщалось, недавно Госэкоинспекция в течение 10 рабочих дней проводила проверку предприятия, в том числе работающих котлоагрегатов ТЭЦ и золоотвала, на который киевляне жалуются больше всего.

По материалам УКРИНФОРМ
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