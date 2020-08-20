0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 267 0

С 1 сентября усиливается контроль за оформлением трудовых отношений с работниками

С 1 сентября усиливается контроль за оформлением трудовых отношений с работниками

С 1 сентября текущего года усиливается контроль за оформлением трудовых отношений с работниками.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда, передает Пенсионный фонд.

“Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками”, – говорится в сообщении.

Инспектор труда может прийти без предупреждения в любое время. Проверка может происходить на месте или дистанционно. Максимальный срок проверки – до 10 дней.

Инспектор располагает свободным доступом в любые производственные, служебные и административные помещения. Он может проверять любые документы в отношении сотрудников – наедине или в присутствии свидетелей общаться с руководителем и работниками.

Во время инспекционного посещения разрешается делать фото, видео или аудио, привлекать правоохранительные органы.

Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками:

  • уголовная ответственность: штраф от 34 тыс. грн до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.
  • административная ответственность: штраф от 8,5 тыс. грн до 34 тыс. грн.
  • финансовая ответственность: штраф от 47 230 грн. до 141 690 грн.

Можно ли обжаловать решение инспектора:

  • обжаловать предписание или требование инспектора труда можно в 10-дневный срок, обратившись к руководителю территориального органа Гоструда или его заместителю;
  • если их решение вас не устроит, можно обжаловать его у председателя Гоструда или его заместителя;
  • жалоба рассматривается в течение 30 дней;
  • обжаловать акт проверки и постановление о наложении штрафа можно в суде.

Справка Finance.ua:

  • В течение трех недель будет длиться информационная кампания, а с 1 сентября контролирующие органы начнут инспекционную работу по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.