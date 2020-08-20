С 1 сентября усиливается контроль за оформлением трудовых отношений с работниками

С 1 сентября текущего года усиливается контроль за оформлением трудовых отношений с работниками.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда, передает Пенсионный фонд.

“Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками”, – говорится в сообщении.

Инспектор труда может прийти без предупреждения в любое время. Проверка может происходить на месте или дистанционно. Максимальный срок проверки – до 10 дней.

Инспектор располагает свободным доступом в любые производственные, служебные и административные помещения. Он может проверять любые документы в отношении сотрудников – наедине или в присутствии свидетелей общаться с руководителем и работниками.

Во время инспекционного посещения разрешается делать фото, видео или аудио, привлекать правоохранительные органы.

Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками:

уголовная ответственность: штраф от 34 тыс. грн до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.

административная ответственность: штраф от 8,5 тыс. грн до 34 тыс. грн.

финансовая ответственность: штраф от 47 230 грн. до 141 690 грн.

Можно ли обжаловать решение инспектора:

обжаловать предписание или требование инспектора труда можно в 10-дневный срок, обратившись к руководителю территориального органа Гоструда или его заместителю;

если их решение вас не устроит, можно обжаловать его у председателя Гоструда или его заместителя;

жалоба рассматривается в течение 30 дней;

обжаловать акт проверки и постановление о наложении штрафа можно в суде.

Справка Finance.ua:

В течение трех недель будет длиться информационная кампания, а с 1 сентября контролирующие органы начнут инспекционную работу по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений.

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