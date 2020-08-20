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Нацбанк ввел в оборот миллион новых монет

Нацбанк ввел в оборот миллион новых монет

Нацбанк решил увековечить в металле героизм и память о военнослужащих, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Монеты номиналом в 10 грн из сплава на основе цинка вышли сегодня, 26 августа, тиражом в 1 млн штук, сообщила пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты размещены: надпись “Украина” (вверху полукругом), малый государственный герб (под надписью), по обе стороны от герба год чеканки – 2020-й, ниже слева – номинал. В центре изображена аллегорическая композиция – поле подсолнухов, которые издавна считаются одним из символов украинской земли, олицетворяющие собой тепло, радость и жизнь.

“Именно подсолнухи стали своеобразными оберегами и сохранили жизнь многим нашим воинам во время ожесточенных боев на востоке Украины; справа на поле монеты, как раненый воин, – большой подсолнечник с перебитым стеблем”, – говорят в Нацбанке. Логотип Банкнотно-монетного двора НБУ размещен внизу.

На реверсе монеты изображен большой подсолнух, который символизирует Украину: внизу лепесток-слеза с тамгой – Крым, справа две изогнутые лепестки – Донецкая и Луганская области; надписи: 29.08. (справа); по кругу: День Памяти (вверху), Погибших защитников Украины (внизу).

По материалам УБР
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